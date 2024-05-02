Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрнафта відновила 3D-сейсморозвідку після 11-річної перерви
11:31 02.05.2024 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
Укрнафта вперше за останні 11 років провела 3D-сейсморозвідку для отримання тривимірного зображення родовищ. Про це повідомила пресслужба компанії у четвер.
Дослідження проводилось із початку лютого до кінця квітня на технологічній площі розміром 98 кв. км.
"Фактично, проєкт унікальний для регіону", - вказала компанія. Вперше дослідження проводили з такою високою щільністю датчиків (було 9559 точок) і в таких складних поверхневих умовах: велика кількість снігу, бездоріжжя, дощі.
Мета проєкту - мінімізація ризиків під час буріння нових свердловин та інтенсифікація розробки відомих покладів, а також пошук нових об'єктів у межах родовища.
Загальний масив сейсмічної інформації становить близько 400 ГБ. Зібрані матеріали після цифрової обробки, яка займе близько двох місяців, дадуть можливість створити якісну геологічну модель досліджуваного родовища, підтвердити запаси вуглеводнів та наростити видобуток шляхом буріння нових свердловин та проведення заходів з інтенсифікації на тих, що існують.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
|Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МХП купує компанію з переробки м'яса в Україні за EUR14,0 млн
|Кількість переказів у NovaPay в I кв.-2024 зросла на 18%, транзакцій - на 24%
|Компанії київського рантьє Вагіфа Алієва запідозрили в ухиленні від податків
|Укрнафта відновила 3D-сейсморозвідку після 11-річної перерви
|"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній
|Агрохолдинг МХП Косюка виходить на ринок Албанії
Бізнес
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій
|У Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
|Mazda показала новий кросовер Arata
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS