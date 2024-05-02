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АНАЛІТИКА

Укрнафта відновила 3D-сейсморозвідку після 11-річної перерви

 

Укрнафта вперше за останні 11 років провела 3D-сейсморозвідку для отримання тривимірного зображення родовищ. Про це повідомила пресслужба компанії у четвер.

Дослідження проводилось із початку лютого до кінця квітня на технологічній площі розміром 98 кв. км.

"Фактично, проєкт унікальний для регіону", - вказала компанія. Вперше дослідження проводили з такою високою щільністю датчиків (було 9559 точок) і в таких складних поверхневих умовах: велика кількість снігу, бездоріжжя, дощі.

Мета проєкту - мінімізація ризиків під час буріння нових свердловин та інтенсифікація розробки відомих покладів, а також пошук нових об'єктів у межах родовища.

Загальний масив сейсмічної інформації становить близько 400 ГБ. Зібрані матеріали після цифрової обробки, яка займе близько двох місяців, дадуть можливість створити якісну геологічну модель досліджуваного родовища, підтвердити запаси вуглеводнів та наростити видобуток шляхом буріння нових свердловин та проведення заходів з інтенсифікації на тих, що існують.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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