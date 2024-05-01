Агрохолдинг МХП Косюка виходить на ринок Албанії

Компанія "Миронівський хлібопродукт" (MHP SE) Юрія Косюка, один з найбільших аграрних холдингів України, опосередковано купує низку компаній в Албанії. Про це свідчить повідомлення Антимонопольного комітету України.

У четвер, 25 квітня, АМКУ надав дозвіл словенській Perutnina Ptuj D.O.O., яку контролює МХП, на придбання часток албанських компаній, що займаються виробництвом і переробленням курятини.

На території України словенська фірма не здійснює господарської діяльності.

"Завдяки цим транзакціям група МХП має намір організувати виробництво й реалізацію курячого м'яса в Албанії та Косово, використовуючи свій досвід і технології. Враховуючи, що дані дії не впливають на українські ринки, Комітет надав дозволи на усі сім заяв, що надійшли від компанії Perutnina Ptuj D.O.O.", - повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Так, надано дозвіл компаніям Perutnina Ptuj D.O.O. (м. Птуй, Словенія) та Balfin - Balkan Finance Investment Group SH.P.K. (м. Тирана, Албанія) на створення в Албанії спільного підприємства Perutnina Ptuj Albania sh.p.k.

АМКУ також надав Perutnina Ptuj Albania на придбання часток у розмірі, що забезпечує можливість чинити вирішальний вплив, зокрема перевищення 50% голосів у вищому органі управління, компаній Driza Sh.p.k, Fresh Chicken Albania 2019 Sh.p.k, Industria Foragjere (VEAF) JSC і EURO ALB 2009 Sh.p.k.

Окрім того, їм надано дозвіл на придбання активів фірм Kompleksi Patos і Qendra Prinderore, що належать Гікмету Дриге.