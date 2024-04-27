Ворог обстріляв чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі

Росія вночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Група ДТЕК.

«Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі», - йдеться у повідомленні.

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Як раніше повідомлялося, цієї ночі ворог здійснив масовану ракетну атаку на Україну.