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Ворог обстріляв чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі
08:37 27.04.2024 |
Росія вночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Група ДТЕК.
«Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі», - йдеться у повідомленні.
Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.
Як раніше повідомлялося, цієї ночі ворог здійснив масовану ракетну атаку на Україну.
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