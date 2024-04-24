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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця планує відремонтувати майже 1200 кілометрів колій

13:48 24.04.2024 |

Новини компаній

На залізниці стартував сезон ремонтно-колійних робіт, який дозволить оновити інфраструктуру на дільницях з інтенсивним рухом поїздів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, пердає Укрінформ.

"До кінця 2024 року залізничники планують відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілочних переводів", - йдеться у повідомленні.


Зокрема, капітальний ремонт буде виконано на 386 км колій, 810 км колій оновлять середнім ремонтом.

"Ремонтно-колійні роботи будуть розгорнуті на дільницях з інтенсивним рухом поїздів, які мають високий рівень зношеності", - уточнили в транспортному відомстві.

Упродовж року до ремонтних робіт залізничники планують задіяти 310 одиниць колійної техніки та 2640 одиниць спеціального рухомого складу на базі вантажних вагонів. Окрім цього, у 2024 році колійники планують відновити 5 штучних споруд, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

"Ремонтні роботи не впливатимуть на ритмічність пасажирських перевезень", - запевнили в УЗ.

Як повідомлялося, цього року Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 для осіб з інвалідністю. Також компанія планує модернізувати 15 приміських поїздів. Крім того, залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

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