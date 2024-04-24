Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бориспільський автозавод продали на аукціоні за 108 млн грн

12:26 24.04.2024 |

Новини компаній

Бориспільський автозавод продали на аукціоні за 108 млн грнДержавний Укрексімбанк 17 квітня провів аукціон з продажу майна Бориспільського автозаводу корпорації "Еталон", який дістався йому за борги. Комплекс будівель та споруд, а також земельна ділянка у Київській області дісталися єдиному учаснику торгів за стартовою ціною - 108,4 млн грн, свідчить протокол торгів, які відбулися на майданчику OpenMarket (державне підприємство "СЕТАМ").

За інформацією СЕТАМ, заявки на участь у торгах подали вісім учасників, але сім з них відхилили через несплату гарантійного внеску.

Переможець торгів поки що не відомий. Він уже сплатив 10,8 млн грн гарантійного внеску і має перерахувати на рахунок продавця решту суми - 99,20 млн грн - до 1 травня 2024 року.

Загальна площа комплексу БАЗ у селі Проліски (Бориспільський район) становить 18 674,50 кв. м, зокрема:

→ головний виробничий корпус (7679,9 кв. м);
→ адміністративно-побутовий корпус з їдальнею (3213,6 кв. м);
→ виробничий корпус (644,8 кв. м);
→ склад запасних частин (4 016,6 кв. м) та інші будівлі.

Земельна ділянка має площу 7,5205 га та цільове призначення "Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5860
  0,1976
 0,50
EUR
 1
 42,2620
  0,0498
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3646  0,03 0,06 39,9142  0,05 0,11
EUR 42,1417  0,03 0,06 42,9504  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4500  0,13 0,32 39,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес