Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бориспільський автозавод продали на аукціоні за 108 млн грн
12:26 24.04.2024 |
За інформацією СЕТАМ, заявки на участь у торгах подали вісім учасників, але сім з них відхилили через несплату гарантійного внеску.
Переможець торгів поки що не відомий. Він уже сплатив 10,8 млн грн гарантійного внеску і має перерахувати на рахунок продавця решту суми - 99,20 млн грн - до 1 травня 2024 року.
Загальна площа комплексу БАЗ у селі Проліски (Бориспільський район) становить 18 674,50 кв. м, зокрема:
→ головний виробничий корпус (7679,9 кв. м);
→ адміністративно-побутовий корпус з їдальнею (3213,6 кв. м);
→ виробничий корпус (644,8 кв. м);
→ склад запасних частин (4 016,6 кв. м) та інші будівлі.
Земельна ділянка має площу 7,5205 га та цільове призначення "Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп США вніс Єдиний телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
|Сенат США остаточно схвалив додаткову допомогу Україні
|У МЗС пояснили, коли відновлять надання консульських послуг
|Сунак публічно розкрив деталі рекордного пакета військової допомоги Британії для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бориспільський автозавод продали на аукціоні за 108 млн грн
|Кабмін затвердив план перетворення «ГарПок» на акціонерне товариство
|БФ "Центр порятунку життя" за підтримки "Ескулаб" побудує в Києві центр реабілітації TYTANOVI
|Мінекономіки ініціювало націоналізацію заводу «Росатома» у Краматорську
|ДТЕК Ахметова треба $350 млн на ремонт ТЕС. Одну з них відновлювати поки що не будуть
|«Укрнафта» збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу
Бізнес
|Android 15 зможе визначити, скільки ще працюватиме чип пам'яті у смартфоні
|В Android 15 з'явилася підтримка підзаряджання пристроїв за допомогою NFC
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross
|ЄС підтримує проєкт Orlen зі створення водневих заправних станцій у Польщі
|У США переконані, що новий чип Huawei на роки відстає від того, що є в американців
|Microsoft розробила інструмент ШІ для створення реалістичних дипфейків