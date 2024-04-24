Бориспільський автозавод продали на аукціоні за 108 млн грн

Державний Укрексімбанк 17 квітня провів аукціон з продажу майна Бориспільського автозаводу корпорації "Еталон", який дістався йому за борги. Комплекс будівель та споруд, а також земельна ділянка у Київській області дісталися єдиному учаснику торгів за стартовою ціною - 108,4 млн грн, свідчить протокол торгів, які відбулися на майданчику OpenMarket (державне підприємство "СЕТАМ").

За інформацією СЕТАМ, заявки на участь у торгах подали вісім учасників, але сім з них відхилили через несплату гарантійного внеску.

Переможець торгів поки що не відомий. Він уже сплатив 10,8 млн грн гарантійного внеску і має перерахувати на рахунок продавця решту суми - 99,20 млн грн - до 1 травня 2024 року.

Загальна площа комплексу БАЗ у селі Проліски (Бориспільський район) становить 18 674,50 кв. м, зокрема:

→ головний виробничий корпус (7679,9 кв. м);

→ адміністративно-побутовий корпус з їдальнею (3213,6 кв. м);

→ виробничий корпус (644,8 кв. м);

→ склад запасних частин (4 016,6 кв. м) та інші будівлі.

Земельна ділянка має площу 7,5205 га та цільове призначення "Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості".