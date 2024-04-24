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Кабмін затвердив план перетворення «ГарПок» на акціонерне товариство
09:44 24.04.2024 |
Кабінет Міністрів України на засіданні 23 квітня затвердив план перетворення держпідприємства "Гарантований покупець" ("ГарПок") в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
"План, серед іншого, передбачає проведення інвентаризації майна підприємства та переліку необоротних активів, незалежної оцінки цих активів, виявлення державного майна, яке не підлягає приватизації та розроблення умов його подальшого використання", - повідомило Міністерство економіки України на своєму сайті.
Має також бути проведена підготовка для розгляду та затвердження Кабміном статуту акціонерного товариства, положення про засади формування його наглядової ради та положення про неї.
Проєкт плану схвалила комісія з перетворення, створена розпорядженням уряду від 2 лютого, яку очолює заступник міністра економіки Олексій Соболев.
"Робота з перетворення "Гарантованого покупця" в акціонерне товариство продовжується. Вона покликана зробити роботу компанії більш зрозумілою для міжнародних контрагентів та полегшити її можливості щодо залучення додаткових ресурсів і потенційну інтеграцію в європейський ринок", - зазначив Соболев, слова якого наведено на сайті.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства "Гарантований покупець" на акціонерне товариство на засіданні 2 лютого 2024 року.
ДП "Гарантований покупець" купує електроенергію з відновлюваних джерел енергії для державної підтримки галузі та забезпечує доступність електроенергії для населення.
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