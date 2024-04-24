Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 03:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
БФ "Центр порятунку життя" за підтримки "Ескулаб" побудує в Києві центр реабілітації TYTANOVI
19:20 23.04.2024 |
БФ "Центр порятунку життя" за підтримки мережі лабораторій "Ескулаб" та асоціації остеоінтегративного протезування планує побудувати центр реабілітації військових TYTANOVI в Києві.
Як повідомляють у пресрелізі фонду, центр, розрахований на одночасне перебування 30 пацієнтів, міститиме сучасну лабораторію ходьби, зал боротьби, зону кардіонавантаження, зону силових навантажень, два кабінети апаратної фізіотерапії, зал медитації та сну, стоматологічний кабінет.
Проєкт є частиною великої ініціативи TYTANOVI, спрямованої на створення всеукраїнської мережі таких центрів.
Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор БФ "Центр порятунку життя" В'ячеслав Запорожець, центр забезпечуватиме пацієнтам не лише фізичну реабілітацію за допомогою сучасного обладнання, а й психологічну підтримку.
Зі свого боку, співзасновник мережі лабораторій "Ескулаб" Сергій Дядюшко, зазначив, що участь мережі "Ескулаб" не обмежується лише фінансуванням.
"Ми також активно залучені в процес навчання фахівців, що надає змогу підтримувати високий рівень послуг центру реабілітації", - сказав він.
Мережа медлабораторій "Ескулаб" входить до трійки найбільших приватних лабораторій України, законтрактована Національною службою здоров'я України (НСЗУ). До складу мережі входять п'ять лабораторних центрів і 180 пунктів забору аналізів у західних регіонах України та Києві. Мережа виконує понад 820 видів лабораторних досліджень.
У 2020 році мережа "Ескулаб" пройшла добровільне оцінювання можливостей вимірювання відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005 "Системи управління вимірюваннями. Вимоги до вимірювання та вимірювання обладнання" та отримала сертифікат відповідності системі управління вимірюваннями.
"Ескулаб" у 2023 році сплатив 33,8 млн грн податків, зокрема ЄСВ - 14,97 млн грн, військовий збір - 1,33 млн грн, ПДФО - 14,034 млн грн. Входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак публічно розкрив деталі рекордного пакета військової допомоги Британії для України
|Європарламент підтримав продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
|МЗС підтвердило припинення консульських послуг призовникам
|Міністру аграрної політики Сольському повідомили про підозру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|БФ "Центр порятунку життя" за підтримки "Ескулаб" побудує в Києві центр реабілітації TYTANOVI
|Мінекономіки ініціювало націоналізацію заводу «Росатома» у Краматорську
|ДТЕК Ахметова треба $350 млн на ремонт ТЕС. Одну з них відновлювати поки що не будуть
|«Укрнафта» збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу
|NovaPay за пів року встановив 2800 власних POS-терміналів у відділеннях «Нової пошти»
|Найбільший у світі виробник підшипників отримав пільги на українській митниці
Бізнес
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross
|ЄС підтримує проєкт Orlen зі створення водневих заправних станцій у Польщі
|У США переконані, що новий чип Huawei на роки відстає від того, що є в американців
|Microsoft розробила інструмент ШІ для створення реалістичних дипфейків
|Tesla відкликає всі свої Cybertruck через несправність однієї деталі
|Європейська комісія може затвердити доступ до NFC для iPhone