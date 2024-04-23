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Мінекономіки ініціювало націоналізацію заводу «Росатома» у Краматорську
17:34 23.04.2024 |
Міністерство економіки підготувало проєкти указів президента, якими на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропонується примусово вилучити корпоративні права та рухоме майно, що належить росіянам.
Відповідні проєкти указів Кабмін схвалив на засіданні у вівторок, 23 квітня, повідомляє ЕП.
Зокрема, примусовому вилученню підлягають корпоративні права в ПАТ "Енергомашспецсталь" (92,67% від статутного капіталу). Цей пакет акцій машинобудівного заводу належить кіпрській EMSS Holdings Limited, бенефіціаром якої є "Росатом".
Крім того, вилученню підлягають права вимоги до "Енергомашспецсталі" на 11,2 млрд грн. Цю суму підприємство мало б повернути компаніям, пов'язаним з "Росатом".
Крім того, планується примусово вилучити вертоліт МІ-22 (повітряний пункт управління), а також 17 авіаційних двигунів НК-12, які належать Міністерству оборони РФ і знаходяться на одному з українських авіаремонтних заводів.
Як повідомлялося, "Енергомашспецсталь" розташоване у прифронтовому місті Краматорськ на Донеччині. Російські окупанти неодноразово обстрілювали це підприємство.
"Енергомашспецсталь" - найбільший в Україні виробник спеціального литва та кованих виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) та загального машинобудування.
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