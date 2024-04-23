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NovaPay за пів року встановив 2800 власних POS-терміналів у відділеннях «Нової пошти»
10:59 23.04.2024 |
NovaPay за пів року встановив 2800 власних POS-терміналів у 1900 відділеннях "Нової пошти". Про це повідомляє пресслужба компанії.
Це означає, що тепер у кожному регіоні України, крім тимчасово окупованих територій, клієнти можуть розрахуватися за послуги безконтактно за допомогою POS-терміналів NovaPay.
"Ми завжди прагнемо полегшити клієнтський досвід у розрахунках. Встановлення власних POS-терміналів - це швидкість та безпека в обслуговуванні. Також ми можемо оперативно вирішувати проблемні питання при збої техніки та не звертатись за допомогою до банків-партнерів. Наша мета - забезпечити всі відділення "Нової пошти" POS-терміналами NovaPay", - заявив директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан.
Нагадаємо, в грудні минулого року NovaPay першим серед небанків запустив власний платіжний застосунок, він доступний в App Store i Google Play.
NovaPay - це міжнародна фінансова компанія, яка входить до групи NOVA (Нова пошта). Майже дванадцять років компанія надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".
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