NovaPay за пів року встановив 2800 власних POS-терміналів у відділеннях «Нової пошти»

NovaPay за пів року встановив 2800 власних POS-терміналів у 1900 відділеннях "Нової пошти". Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це означає, що тепер у кожному регіоні України, крім тимчасово окупованих територій, клієнти можуть розрахуватися за послуги безконтактно за допомогою POS-терміналів NovaPay.

"Ми завжди прагнемо полегшити клієнтський досвід у розрахунках. Встановлення власних POS-терміналів - це швидкість та безпека в обслуговуванні. Також ми можемо оперативно вирішувати проблемні питання при збої техніки та не звертатись за допомогою до банків-партнерів. Наша мета - забезпечити всі відділення "Нової пошти" POS-терміналами NovaPay", - заявив директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан.

Нагадаємо, в грудні минулого року NovaPay першим серед небанків запустив власний платіжний застосунок, він доступний в App Store i Google Play.

NovaPay - це міжнародна фінансова компанія, яка входить до групи NOVA (Нова пошта). Майже дванадцять років компанія надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".

