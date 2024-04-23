Найбільший у світі виробник підшипників отримав пільги на українській митниці

Луцький підшипниковий завод "СКФ Україна" у квітні другим в Україні отримав статус авторизованого економічного оператора за типом АЕО-Б (безпека і надійність). Про це повідомила в понеділок пресслужба Держмитниці.

Такий статус означає визнання митницею, що підприємство є надійним партнером, який забезпечує і контролює у межах своєї ролі в міжнародному ланцюзі постачання безпеку міжнародної торгівлі.

На сьогодні 36 підприємств в Україні пройшли авторизацію АЕО, але 34 з них - за типом АЕО-С (спрощення).

Два підприємства мають обидва статуси АЕО-С і АЕО-Б. Крім Луцького підшипникового заводу, це також видавничий дім "Укрпол", який першим пройшов процедуру оцінки для отримання статусу АЕО-Б у грудні 2023 року.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-Б, має такі самі переваги, як і підприємство зі статусом АЕО-С, і додатково - право на отримання повідомлення митного органу про те, що відповідні товари й транспортні засоби обрано для проведення митного огляду (має велике значення, зокрема для часового планування).

Довідка

Підшипниковий завод у Луцьку з 1998 року входить до складу шведської корпорації SKF. Він спеціалізується на виробництві роликових конічних підшипників (вальниць) та компонентів підшипників. Компанія SKF була заснована 1907 року. Вона представлена у близько 130 країнах, має понад 40 000 працівників і 17 000 дистриб'юторів в усьому світі.

Довідка

Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств у вигляді надання їм спеціальних спрощень та переваг під час здійснення митних формальностей. Закон про АЕО в Україні було ухвалено Верховною Радою у грудні 2020 року в рамках виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Статус авторизованого економічного оператора призначено для добропорядних і фінансово стабільних компаній, які пов'язані з експортом та імпортом товарів. Це можуть бути виробники, орієнтовані на експорт, експортери та імпортери, митні представники, перевізники, експедитори.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділену смугу руху на пункті пропуску тощо.