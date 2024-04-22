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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» збільшив видобуток на старих свердловинах на 120 тис. куб. м

 

Після останнього ремонту старої свердловини група «Нафтогаз» отримала додатково 120 тис. куб. м газу й 9 т конденсату. Про це повідомляється на сайті групи.

«Після модернізації стара свердловина дала добовий дебіт 120 тис. куб. м газу і 9 т конденсату. Це результат додаткової перфорації, яку на ній виконали фахівці АТ «Укргазвидобування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, це значний показник для родовища, яке експлуатують із 1993 року й виснаженість якого становить понад 75%. Наразі його видобувні запаси оцінюють у понад 5 млрд куб. м природного газу.

«Збільшення видобутку - це не лише відкриття нових свердловин. Це комплексне завдання, яке потребує якісної роботи з базовим фондом. Наші фахівці сфокусовані на пошуку можливостей додаткового видобутку зі старих свердловин. Новий підхід, який застосовують геологи «Укргазвидобування», дає змогу бачити можливості там, де раніше їх просто не було», - зазначив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Збільшити видобуток зі старої свердловини вдалося, залучивши в розробку вищезалягаючий горизонт. Після цього фахівці у стислі терміни провели геологічні й геофізичні роботи, які дали змогу уточнити характер насичення нерозкритих пластів-колекторів продуктивних горизонтів і визначити технічний стан підземного обладнання.

«Працівники одного із наших відділень видобутку газу спільно з фахівцями перфораційного загону «Укргазпромгеофізики» виконали роботи в стислі терміни, впоравшись без верстата капітального ремонту свердловин, відтак значно скоротили виробничі витрати», - розповів очільник «Укргазвидобування» Олег Толмачов.

Нагадаємо, що нещодавно «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію свердловину з добовим дебітом 140 тис. куб. м. Вона є п'ятою новою високопродуктивною свердловиною від початку цього року, про що enkorr повідомляв раніше.

Видання також писало, що у перші дні 2024 року УГВ ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину з дебітом 250 тис. куб. м газу на добу. У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу. На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.
За матеріалами: EnKorr
 

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