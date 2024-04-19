Укренерго отримало від німецьких партнерів обладнання для відновлення на €800 тисяч

НЕК "Укренерго" отримало від Німецько-українського енергетичного партнерства кабелі, автоматичні вимикачі та інше обладнання на понад 800 тис. євро для відновлення пошкоджених ворожими ударами об'єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбуці.

"Секретаріат Німецько-українського енергетичного партнерства (German-Ukrainian Energy Partnership) доставив в Україну енергетичне обладнання на суму понад 800 тисяч євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кабелі, автоматичні вимикачі та інше обладнання будуть використані для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими збройними ударами.

В Укренерго висловили щиру вдячність GIZ Ukraine за ефективну та сталу підтримку.

Від початку повномасштабної фази війни Укренерго вже отримало від Німецько-українського енергетичного партнерства обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів на понад 3 млн євро.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Німеччини допомоги на 32,2 млрд євро.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек прибув до Києва 18 квітня з неанонсованим візитом. До делегації увійшли представники оборонної промисловості та енергетичного сектору Німеччини.