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АНАЛІТИКА

Україна конфіскує у Богуслаєва Вінницький авіазавод і Мотор-Банк, є рішення ВАКС

 

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента заводу "Мотор Січ", та Петра Кононенка, гендиректора російської компанії "Борисфен". Суд ухвалив рішення на засіданні 18 квітня.

За рішенням ВАКС держава отримає корпоративні права десятка юридичних осіб, серед яких 100% страхової компанії "Мотор-Гарант", Вінницький авіазавод, ТОВ "Вертольоти МСБ", Мотор-Банк, 74% фірми "Жекон".

"В дохід держави стягнуто корпоративні права (Мотор-Банк, Мотор-Гарант (страхова), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, гроші (досить значна сума), зброя та інші активи. По окремих активах третіх осіб суд відмовив - оскаржуватимемо", - повідомила директорка Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих.

Детальнішу інформацію оприлюднять на сайті Мін'юсту після отримання короткого тексту рішення суду, додала Богатих.

Богуслаєву наприкінці жовтня 2022 року повідомили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що компанія "Мотор Січ" продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни Мотор Січ знайшли у збитих російських гелікоптерах.

У лютому 2023 року стало відомо, що Богуслаєву також інкримінували сприяння терористичній діяльності (ст. 258-3 КК України) через роботу філії підприємства у Сніжному в умовах окупації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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