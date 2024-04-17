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АНАЛІТИКА

ТАСкомбанк закриває проєкт Sportbank із 6 травня

 

Правління ТАСкомбанку (Київ) ухвалило рішення з 17 квітня зупинити залучення нових клієнтів і оформлення нових продуктів у мобільному банку IT-компанії Dyvotech і керуючої компанії N1 для прихильників спорту Sportbank, а з 6 травня його застосунок буде повністю недоступний для подальшого використання, повідомляється на сайті банку.

"Основною причиною стали значні зміни в зовнішньому середовищі, що потребують коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому. Наразі ТАСкомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів", - пояснюється в повідомленні.

Як зазначає пресслужба, оскільки Sportbank провадить діяльність на підставі ліцензії ТАСкомбанку, всі його клієнти водночас є і клієнтами ТАСкомбанку.

"Банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс", - наголошується в пресрелізі.

У банку повідомили, що з 17 квітня оформлені раніше продукти клієнтів Sportbank будуть доступні в застосунку TAS2U, за допомогою якого, зокрема, користувачі можуть здійснити перехід на обслуговування в ТАСкомбанку.

"Автоматично буде здійснено перевипуск ваших карток sportbank на віртуальні картки success card. У застосунку буде відображено всі банківські продукти, які ви оформили у sportbank, з перенесенням залишків коштів на рахунках", - пояснили у фінустанові.

Як повідомлялося, раніше Sportbank заявляв про тиск із боку Державного бюро розслідувань (ДБР) у вигляді несанкціонованого обшуку офісу банку, арешту його рахунків, а також спростовував інформацію, оприлюднену деякими ЗМІ, про нібито звинувачення в держзраді співробітників банку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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