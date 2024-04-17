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АНАЛІТИКА

Суд скасував арешт 19,8% акцій lifecell. Це може відкрити шлях до продажу компанії

 

Київський апеляційний суд 16 квітня задовольнив апеляційну скаргу Turkcell щодо зняття арешту з 19,8% корпоративних прав lifecell. Про це повідомляє Forbes.ua.

Суд зняв арешт з 19,8% корпоративних прав lifecell та 100% Paycell. Чи зняли арешт з третього активу Turkcell - оператора веж UkrTower - стане відомо з ухвали суду, яка буде опублікована 23 квітня.

"Зняття арешту дає власнику можливість на свій розсуд розпоряджатися своїм майном. Далі слово за Антимонопольним комітетом, який має надати згоду (на укладання угоди з продажу.- Ред.)", - прокоментував рішення суду представник Turckcell Максим Шевердін.

7 березня Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom контролю над українськими компаніями "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер". Виникла необхідність перевірки відносин групи lifecell та її материнської структури Turkcell із підсанкційною особою.

Без зняття арешту з 19,8% корпоративних прав lifecell і 100% корпоративних прав UkrTower угода з продажу турецьких активів Turkcell французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю за $525 млн не відбудеться, казав СЕО "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба.

За його словами, 16 квітня "вирішується доля $1,5 млрд інвестицій, в які входять сума угоди та інвестиційні зобов'язання на п'ять років".

Майбутній власник lifecell Ксав'є Ньєль збирається об'єднати Датагруп-Volia і lifecell, Шелемба стане гендиректором об'єднаної компанії.

Угода про продаж мобільного оператора lifecell передбачає пряму заборону будь-яких виплат підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману, пояснював Шелемба.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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