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АНАЛІТИКА

Верховний Суд розгляне скаргу «Приватбанку» на рішення стягнути 700 мільйонів на користь ексдружини Боголюбова

 

Верховний Суд 17 квітня розгляне касаційну скаргу державного "Приватбанку" у справі за позовом Олени Боголюбової, колишньої дружини ексспіввласника банку Геннадія Боголюбова. Вона з 2017 року намагається стягнути понад 700 млн грн, які були залучені у капітал "Приватбанку" під час процедури bail-in.

Про це повідмоляє пресслужба держбанку.

Зазначається, що суди попередніх інстанцій частково задовольнили вимоги Боголюбової та постановили стягнути з "Приватбанку" понад 700 млн грн. У серпні 2022 року банк подав касаційну скаргу до Верховного Суду, черговий розгляд якої і призначено на 17 квітня.

Як пояснили в банку, раніше Верховний Суд у подібних справах за позовами інших повʼязаних з банком осіб задовольнив касаційні скарги "Приватбанку" та скасував судові рішення про стягнення залучених у процедурі bail-in коштів з банку.

"ПриватБанк розраховує на неупереджений розгляд справи Олени Боголюбової, який триває у Верховному Суді вже півтора роки, та ухвалення законного та справедливого рішення відповідно до усталеної судової практики у подібних спорах", - наголосили в пресслужбі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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