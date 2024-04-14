Фінансові новини
- |
- 14.04.24
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Засновник мережі медлабораторій “Ескулаб” заявив про ризики зупинки роботи через спробу рейдерського захоплення
16:11 13.04.2024 |
Група компаній "Ескулаб", що управляє мережею медичних лабораторій "Ескулаб" (ПП "Перша соціальна медична лабораторія (ПСМЛ) "Ескулаб" і ТОВ "Ескулаб центр"), заявляє про ризики зупинки роботи мережі через спробу рейдерського захоплення.
Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в ексклюзивному інтерв'ю засновник мережі Сергій Дядюшко, наразі роботу мережі фактично заблоковано через дії двох її співзасновників Станіслава Луговського і Дениса Мельника.
За словами Дядюшка, комерційний директор мережі Роман Висоцький, який представляє Мельника, заблокував фінансові операції "Ескулабу", унаслідок цього мережа не може закуповувати реагенти для проведення аналізів, а також виплачувати заробітну плату майже 1200 співробітникам мережі.
"Зараз реактивів не вистачає, їх потрібно закупити, людям не виплачують зарплату. Зупинено платежі, які не дають можливості підприємству продовжувати працювати. Я вже своїх близько 5 млн грн інвестував, але сьогодні у мене вже вичерпані ресурси. Зупиниться робота всієї мережі по всій Україні", - сказав він.
Дядюшко уточнив, що конфлікт між співзасновниками виник 2023 року, коли Луговський і Мельник спробували переоформити на себе частку Дядюшка і вивести його зі складу менеджменту мережі. Водночас між співзасновниками було досягнуто домовленості про створення дирекції, до складу якої увійшли представники кожного зі співзасновників.
"Таким чином, Висоцький наприкінці березня заблокував фінансові операції", - сказав Дядюшко.
Наразі Дядюшко звернувся до українських правоохоронних органів.
Своєю чергою, Мельник заперечує такі звинувачення.
Медична лабораторія "Ескулаб" входить до трійки найбільших приватних лабораторій України, законтрактована Національною службою здоров'я України (НСЗУ). До складу мережі входять п'ять лабораторних центрів і 180 пунктів забору аналізів у західних регіонах України та Києві.
2023 року "Ескулаб" заплатив 33,8 млн грн податків, зокрема ЄСВ - 14,97 млн грн, військовий збір - 1,33 млн грн, ПДФО - 14,034 млн грн. Компанія входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.
Співзасновниками ПП "ПСМЛ "Ескулаб" виступають Дядюшко, якому належить 43% компанії, Луговський (43%) і Мельник (14%). Співзасновниками ТОВ "Ескулаб центр" виступають Дядюшко, Луговський і Мельник, кожному з яких належить по 20% компанії, а також Руслана Солтані, якій належить 40%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд зосередиться на спорудженні об'єктів малої генерації невеликої потужності для Харкова та інших міст під час підготовки до зими - Кубраков
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділили додатковий мільярд євро на військову допомогу Україні
|Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 тисяч військовим на передовій
|Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС
|США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Засновник мережі медлабораторій “Ескулаб” заявив про ризики зупинки роботи через спробу рейдерського захоплення
|БЕБ повідомило про підозру керівникам двох операторів національних лотерей
|Кабмін погодив передачу в управління «Укрнафти» арештованих активів колишньої газової компанії Коломойського
|Група Нової Пошти запускає нову компанію, яка генеруватиме електроенергію
|«Укргазвидобування» запустило ще одну потужну свердловину на сході України
|Росія обстріляла дві теплоелектростанції ДТЕК
Бізнес
|Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4