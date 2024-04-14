Засновник мережі медлабораторій “Ескулаб” заявив про ризики зупинки роботи через спробу рейдерського захоплення

Група компаній "Ескулаб", що управляє мережею медичних лабораторій "Ескулаб" (ПП "Перша соціальна медична лабораторія (ПСМЛ) "Ескулаб" і ТОВ "Ескулаб центр"), заявляє про ризики зупинки роботи мережі через спробу рейдерського захоплення.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в ексклюзивному інтерв'ю засновник мережі Сергій Дядюшко, наразі роботу мережі фактично заблоковано через дії двох її співзасновників Станіслава Луговського і Дениса Мельника.

За словами Дядюшка, комерційний директор мережі Роман Висоцький, який представляє Мельника, заблокував фінансові операції "Ескулабу", унаслідок цього мережа не може закуповувати реагенти для проведення аналізів, а також виплачувати заробітну плату майже 1200 співробітникам мережі.

"Зараз реактивів не вистачає, їх потрібно закупити, людям не виплачують зарплату. Зупинено платежі, які не дають можливості підприємству продовжувати працювати. Я вже своїх близько 5 млн грн інвестував, але сьогодні у мене вже вичерпані ресурси. Зупиниться робота всієї мережі по всій Україні", - сказав він.

Дядюшко уточнив, що конфлікт між співзасновниками виник 2023 року, коли Луговський і Мельник спробували переоформити на себе частку Дядюшка і вивести його зі складу менеджменту мережі. Водночас між співзасновниками було досягнуто домовленості про створення дирекції, до складу якої увійшли представники кожного зі співзасновників.

"Таким чином, Висоцький наприкінці березня заблокував фінансові операції", - сказав Дядюшко.

Наразі Дядюшко звернувся до українських правоохоронних органів.

Своєю чергою, Мельник заперечує такі звинувачення.

Медична лабораторія "Ескулаб" входить до трійки найбільших приватних лабораторій України, законтрактована Національною службою здоров'я України (НСЗУ). До складу мережі входять п'ять лабораторних центрів і 180 пунктів забору аналізів у західних регіонах України та Києві.

2023 року "Ескулаб" заплатив 33,8 млн грн податків, зокрема ЄСВ - 14,97 млн грн, військовий збір - 1,33 млн грн, ПДФО - 14,034 млн грн. Компанія входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.

Співзасновниками ПП "ПСМЛ "Ескулаб" виступають Дядюшко, якому належить 43% компанії, Луговський (43%) і Мельник (14%). Співзасновниками ТОВ "Ескулаб центр" виступають Дядюшко, Луговський і Мельник, кожному з яких належить по 20% компанії, а також Руслана Солтані, якій належить 40%.

