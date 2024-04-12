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Група Нової Пошти запускає нову компанію, яка генеруватиме електроенергію
11:56 12.04.2024 |
Група компаній Nova, куди входить і Нова пошта, створила компанію Нова Енерджи, яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі. Про це повідомив співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк.
Новостворена компанія генеруватиме електрику, створену сонцем та газом.
"Коли останнім часом росіяни почали бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію Нова Енерджи, яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом", - написав Поперешнюк.
Бізнесмен впевнений, що їхній приклад наслідуватимуть й інші компанії.
Уряд України вивчає різні можливості фінансування ремонту енергооб'єктів. Один із можливих варіантів - підвищення тарифу на електроенергію для населення.
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