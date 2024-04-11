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«Укргазвидобування» запустило ще одну потужну свердловину на сході України
13:05 11.04.2024 |
Державна компанія "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз") запустило ще одну високопродуктивну свердловину потужністю 140 тис. нубометрів газу на добу.
Це вже п'ята високодебітна свердловина, запущена з початку 2024 року, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Глибина нової свердловини - 2350 метрів.
"Вона пробурена на одному із частково виснажених родовищ на сході України. На сьогоднішній день вже заплановано буріння наступної експлуатаційної свердловини в цій частині родовища", - уточнили в компанії.
Як повідомлялося, на початку березня "Укргазвидобування" запустило високодебітну свердловину потужністю близько 400 тис. кубометрів газу на добу.
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