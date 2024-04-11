«Укргазвидобування» запустило ще одну потужну свердловину на сході України

Державна компанія "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз") запустило ще одну високопродуктивну свердловину потужністю 140 тис. нубометрів газу на добу.

Це вже п'ята високодебітна свердловина, запущена з початку 2024 року, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Глибина нової свердловини - 2350 метрів.

"Вона пробурена на одному із частково виснажених родовищ на сході України. На сьогоднішній день вже заплановано буріння наступної експлуатаційної свердловини в цій частині родовища", - уточнили в компанії.

Як повідомлялося, на початку березня "Укргазвидобування" запустило високодебітну свердловину потужністю близько 400 тис. кубометрів газу на добу.