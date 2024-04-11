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Росія обстріляла дві теплоелектростанції ДТЕК
09:14 11.04.2024 |
Під час ракетої атаки 11 квіітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів, додали в компанії.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під час ракетної атаки були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - додав міністр.
Нагадаємо:
Уночі 11 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе "Шахед", 37 з них вдалося знищити силам ППО.
Російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області - спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.
Росіяни завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.
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