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АНАЛІТИКА

Росія обстріляла дві теплоелектростанції ДТЕК

 

Під час ракетої атаки 11 квіітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів, додали в компанії.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під час ракетної атаки були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - додав міністр.

Нагадаємо:

Уночі 11 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе "Шахед", 37 з них вдалося знищити силам ППО.

Російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області - спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.

Росіяни завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.
За матеріалами: Економічна правда
 

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