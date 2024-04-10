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АНАЛІТИКА

«Укрнафта» запрошує інвесторів на конкурс із відновлення 20 свердловин

 

ПАТ "Укрнафта" розпочинає програму ревіталізації та запрошує інвесторів до відновлення перших 20 свердловин.

"Важлива частина стратегії компанії щодо збільшення видобутку - це відновлення вже пробурених, але ліквідованих свердловин, які мають перспективу за рахунок застосування сучасних технологій", - повідомляється в пресрелізі компанії із посиланням на директора "Укрнафти" Сергія Корецького.

Таких свердловин наразі визначено 4222, із них 2100 перебувають у межах спецдозволів "Укрнафти", з яких - 700 у межах контурів запасів.

"Для пілоту компанія обрала 30 свердловин із цих 700. 10 будуть відновлені власними силами, на 20 оголошується конкурс. Підприємство запрошує партнерів, які допоможуть відновити видобуток на цих об'єктах шляхом забурення бічних горизонтальних стовбурів", - пояснюється в документі.

Компанія пропонує угоду на засадах Risk Service Agreement, у рамках яких інвестор має пройти комплаєнс і отримати доступ до Virtual Data Room з інформацією про свердловину.

"Укрнафта" зі свого боку разом із фахівцями формує пул свердловин, від трьох до 12, які будуть відновлюватися за рахунок буріння за рахунок партнерів. Вартість відновлення видобутку зі свердловин визначається шляхом відповідних торгів у системі "Прозорро".

Надалі "Укрнафта" отримує додатковий ресурс і оплачує ревіталізацію за рахунок коштів від видобутку на відновлених свердловинах. Партнери зі свого боку отримують частину додаткового видобутку відновлених свердловин.

"Приєднатися може будь-яка українська та міжнародна компанія, що пройде процедуру комплаєнсу", - уточнили в товаристві.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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