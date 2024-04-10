ЄБРР покриє до 50% ризику за новими кредитами Ощадбанку на EUR200 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть гарантію на EUR50 млн державному Ощадбанку, що дасть змогу покрити до 50% ризику за нововиданими кредитами для приватних українських компаній на загальну суму в еквіваленті EUR200 млн, повідомив ЄБРР.

"Подібні інструменти дають Ощадбанку можливість підтримувати бізнес навіть в умовах війни, коли позичальники не в змозі надати достатньо активів у заставу. (...) Серед наших клієнтів є великий попит на кредити", - наведено в релізі слова голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.

Зазначено, що США через Спеціальний фонд кризового реагування (СФКР) нададуть покриття ризику першої втрати для часткового пом'якшення ризику, пов'язаного з цією угодою.

Уточнюється, що угоду було підписано в Києві на полях конференції з реінтеграції ветеранів війни в мирне життя, партнером якої став Ощад.

Згідно з умовами угоди, до 20% кредитів, на які поширюватиметься покриття ризиків, спрямовуватимуть на підтримку довгострокових інвестицій мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у "зелені" технології, відповідно до стандартів ЄС, для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на внутрішньому й зовнішніх ринках.

Більше того, субпозичальники, які відповідають вимогам, зможуть отримати технічну допомогу та інвестиційні стимули ЄС після завершення своїх інвестиційних проєктів у рамках ініціативи EU4Business.

"ММСП, активи яких були знищені або втрачені внаслідок війни, зможуть отримати додаткові інвестиційні стимули для відновлення бізнесу від спільної програми ЄБРР та ЄС "Відродження підприємств", що реалізується в рамках ініціативи EU4Business", - ідеться в релізі.

Зазначено, що в рамках цього проєкту ЄБРР допоможе Ощадбанку розробити програму підтримки реінтеграції ветеранів для самого банку та його клієнтів.

"Це охоплюватиме розроблення дружньої до ветеранів кадрової політики й практики, більш інклюзивних фінансових послуг, а також заходів фізичної адаптації для ветеранів та інших осіб з обмеженими можливостями та/або травмами", - йдеться в повідомленні.

Відповідні вимогам ММСП також зможуть отримати додаткові інвестиційні стимули від СФКР, які частково компенсують їхні інвестиції, що сприяють реінтеграції та фінансовій інклюзії ветеранів війни.

За даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 лютого поточного року Ощадбанк за розміром загальних активів посідав друге місце (369,56 млрд грн) серед 63 банків, що працюють у країні. Ощад увійшов до п'ятірки лідерів за чистим прибутком за минулий рік із 4,75 млрд грн.

У ЄБРР нагадали, що загальний обсяг нового фінансування, який банк підтримав за допомогою таких гарантій від початку повномасштабної війни РФ проти України, сягнув близько EUR900 млн станом на кінець 2023 року.

