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АНАЛІТИКА

Голова правління «Нафтогазу» Чернишов отримав 21,4 млн гривень зарплати у 2023 році

 

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов задекларував 21,372 млн гривень заробітної плати у 2023 році (1,781 млн гривень за місяць).

Про це йдеться в його декларації за 2023 рік, передають Українськi Новини.

Також у 2023 році він отримав 1,678 млн гривень процентів від ОТП Банку та 2,268 млн гривень процентів від "Ощадбанку".

У 2022 році Чернишов отримав 909 тис. гривень зарплати на посаді міністра розвитку громад та територій та 93 тис. гривень зарплати в "Нафтогазі".

Також у 2022 році він отримав 48 тис. гривень процентів від ОТП Банку та 2,37 млн гривень процентів від Сенс банку.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 листопаді 2022 року Кабінет Міністрів призначив на посаду голови національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

3 листопада 2022 роу Верховна Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій, яку він обіймав із березня 2020 року.

Чернишов раніше також обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
За матеріалами: Українські Новини
 

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