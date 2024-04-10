«Нафтогаз» провадить переговори про зберігання газу з французькими, німецькими й норвезькими компаніями

НАК "Нафтогаз України" провадить переговори про зберігання газу з німецькою RWE, норвезькою Equinor, французькими TotalEnergies й Engie, повідомив Bloomberg голова групи Олексій Чернишов.

За його словами, час для укладання угод ще є, оскільки найбільші обсяги закачування газу зазвичай припадають на серпень і вересень.

Чернишов також уточнив, що наразі жодна іноземна компанія, яка вже зберігає газ в Україні, не відмовилася від своїх рішень, незважаючи на нещодавні російські атаки на газову інфраструктуру.

Компанія продовжує обслуговувати клієнтів і ремонтувати обладнання, пошкоджене внаслідок нещодавніх ракетних обстрілів.

Голова НАК нагадав, що державний енергорегулятор нещодавно поліпшив умови зберігання газу з 1 червня 2024 року. Нові правила включають більш короткі інтервали бронювання потужностей - на місяці, а не на цілий рік, що покращує привабливість українських сховищ для іноземних трейдерів.

Як повідомлялося, 2023 року обсяг газу іноземних трейдерів та енергетичних компаній, закачаного на зберігання в українські ПСГ, сягнув 2,5 млрд куб. м. Цього року "Нафтогаз" розраховує збільшити цей показник до 4 млрд куб. м.