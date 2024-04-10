Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Одеський Інститут ім. Філатова розвиває використання ШІ для діагностики очних хвороб
19:46 09.04.2024 |
Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України продовжить розвивати технології використання штучного інтелекту (ШІ) для діагностики очних хвороб, повідомив завідувач відділу вивчення біологічної дії та застосування лазерів в офтальмології клініки Андрій Король.
"Ми зараз відпрацювали діабетичну ретинопатію, на наступному етапі будемо розвиватися в декількох напрямках. Це можуть бути специфічні захворювання очей, захворювання сітківки, глаукома, вікова дегенерація, це можуть бути інші захворювання, які є проявами цукрового діабету", - сказав він в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
Король зазначив, що ще одним напрямком розвитку технологій ШІ, які планує реалізовувати інститут, стане система, що дасть змогу "бачити симптоми й ознаки різних захворювань, наприклад, гіпертонічної хвороби, зміни судин, спадкових захворювань, низки рідкісних захворювань".
Король уточнив, що інститут зможе "запускати дослідження за новими нозологіями кожні півтора року".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Профільний комітет Європарламенту підтримав нові умови пільгової торгівлі з Україною
|Профільний комітет Ради виключив положення про демобілізацію та ротацію з урядового законопроєкту про мобілізацію
|Кабмін змінив четвертого керівника Бюро економічної безпеки за рік
|Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Одеський Інститут ім. Філатова розвиває використання ШІ для діагностики очних хвороб
|Верховний Суд підтримав «Приватбанк» у суперечці з офшорами Суркісів на $350 мільйонів
|УЗ торік отримала 5 мільярдів прибутку, половину - переказала державі
|Енергоатом планує збудувати завод з виробництва тепловидільних збірок біля ПАЕС
|ДТЕК оцінює витрати на обладнання для відновлення ТЕС у $230 млн - CEO
|НБУ оштрафував РВС Банк на 21,4 млн грн і Укргазбанк на 0,5 млн грн
Бізнес
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину