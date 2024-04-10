Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Одеський Інститут ім. Філатова розвиває використання ШІ для діагностики очних хвороб

19:46 09.04.2024 |

Новини компаній

 

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України продовжить розвивати технології використання штучного інтелекту (ШІ) для діагностики очних хвороб, повідомив завідувач відділу вивчення біологічної дії та застосування лазерів в офтальмології клініки Андрій Король.

"Ми зараз відпрацювали діабетичну ретинопатію, на наступному етапі будемо розвиватися в декількох напрямках. Це можуть бути специфічні захворювання очей, захворювання сітківки, глаукома, вікова дегенерація, це можуть бути інші захворювання, які є проявами цукрового діабету", - сказав він в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Король зазначив, що ще одним напрямком розвитку технологій ШІ, які планує реалізовувати інститут, стане система, що дасть змогу "бачити симптоми й ознаки різних захворювань, наприклад, гіпертонічної хвороби, зміни судин, спадкових захворювань, низки рідкісних захворювань".

Король уточнив, що інститут зможе "запускати дослідження за новими нозологіями кожні півтора року".
За матеріалами: open4business.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9945
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 42,3519
  0,1511
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8269  0,10 0,25 39,3473  0,05 0,13
EUR 42,1423  0,13 0,32 42,8796  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0600  0,08 0,19 39,0800  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес