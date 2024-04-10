Одеський Інститут ім. Філатова розвиває використання ШІ для діагностики очних хвороб

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України продовжить розвивати технології використання штучного інтелекту (ШІ) для діагностики очних хвороб, повідомив завідувач відділу вивчення біологічної дії та застосування лазерів в офтальмології клініки Андрій Король.

"Ми зараз відпрацювали діабетичну ретинопатію, на наступному етапі будемо розвиватися в декількох напрямках. Це можуть бути специфічні захворювання очей, захворювання сітківки, глаукома, вікова дегенерація, це можуть бути інші захворювання, які є проявами цукрового діабету", - сказав він в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Король зазначив, що ще одним напрямком розвитку технологій ШІ, які планує реалізовувати інститут, стане система, що дасть змогу "бачити симптоми й ознаки різних захворювань, наприклад, гіпертонічної хвороби, зміни судин, спадкових захворювань, низки рідкісних захворювань".

Король уточнив, що інститут зможе "запускати дослідження за новими нозологіями кожні півтора року".

