Верховний Суд підтримав «Приватбанк» у суперечці з офшорами Суркісів на $350 мільйонів

Верховний Суд скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої пов'язані з родиною Суркісів іноземні компанії намагалися стягнути з державного «Приватбанку» майже $350 млн.

Відповідне рішення колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду ухвалила, задовольнивши касаційні скарги Кабміну та "Приватбанку" у справі №757/7499/17, повідомляє пресслужба фінансової установи.

"Ми вітаємо це рішення Верховного Суду... У "Приватбанку" ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює не даремність нашої відданості таким цінностям. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах", - зауважив голова правління банку Герхард Бьош.

Справа "компаній Суркісів" розглядалася судами з 2017 року, з 2020 року - у Верховному Суді.

"Вона вирізняється найбільш зухвалими судовими рішеннями, якими намагалися вплинути на діяльність Банку. Вперше в історії України йдеться про стягнення коштів на підставі ухвали суду про забезпечення позову. Здається, що мета дій суддів Печерського райсуду та Київської апеляції за ці роки - не справедливе правосуддя, а виключно стягнення з державного банку коштів в незаконний спосіб без ухвалення рішення по суті спору", - наголошується у повідомленні.

У "Приватбанку" сподіваються, що ця гучна справа матиме наслідки для тих, хто причетний до ухвалення скасованих Верховним Судом незаконних рішень про забезпечення позову.

Як повідомлялося, 8 вересня 2020 року Верховний Суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів на ухвалу Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва, якими державний "Приватбанк" зобов'язали обслуговувати депозити офшорних компаній родини Суркісів. Загальна сума вимог компаній становить $347,4 млн. Верховний Суд призупинив виконання рішень судів попередніх інстанцій до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва під головуванням судді Сергія Вовка дозволив компаніям братів Суркісів стягнути з "Приватбанку" $350 млн (близько 10 млрд грн за офіційним курсом на той час), які перебували на рахунках кіпрської філії банку та були конвертовані у капітал у процесі його націоналізації.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у процесі було задіяно практично всі можливі судові маніпуляції. Проте вже наступного дня той самий суддя Вовк відновив виконавче провадження за заявою компаній Суркісів про стягнення з "Приватбанку" частини вищезгаданої суми у розмірі $164,5 млн.

Раніше державний "Приватбанк" заявляв, що офшорні компанії братів Суркісів вдалися до маніпуляції автоматизованим розподілом судових справ на користь судді Печерського суду Сергія Вовка.