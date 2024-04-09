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Енергоатом планує збудувати завод з виробництва тепловидільних збірок біля ПАЕС
13:36 09.04.2024 |
НАЕК «Енергоатом» запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок поблизу міста Южноукораїнськ, де розташована Південноукраїнська атомна електростанція.
Про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін, передає Укрінформ із посиланням на оприлюднений Енергоатомом коментар у Ютубі.
«Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста», - сказав Котін.
Він зазначив, що виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse. За словами Котіна, завод з виробництва тепловидільних збірок буде одним із елементів диверсифікації постачання ядерного палива на українські АЕС.
Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Енергоатом заявляв про плани будівництва заводу з виробництва основного обладнання для малих модульних реакторів (ММР) за технологією американської компанії Holtec.
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