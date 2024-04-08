Бюджетне фінансування для «УЗ» у 2024 р. не виділятимуть - голова правління

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) не отримуватиме фінансування з держбюджету в 2024 році; при цьому в 2023 році воно скоротилося в 2,4 раза порівняно з 2022 роком - до 4,179 млрд грн, випливає з презентації, представленої під час спілкування з журналістами головою правління УЗ Євгеном Лященком.

У 2022 році з держбюджету для УЗ було виділено 10,095 млрд грн. Кошти виділялися для безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, а також для аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах залізничної інфраструктури, ремонту тягового та рухомого складу, виплат заробітної плати, уточнили в УЗ.

Крім того, за рахунок виділених із держбюджету коштів було профінансовано проєктування та виконання робіт із відновлення залізничної колії європейського стандарту 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород із доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород. На ці цілі було спрямовано 6 млн грн. Ще майже 83 млн грн було використано як постоплату за партію пасажирських вагонів, поставлених у рамках укладеного у 2021 р. договору.

Із 4,179 млрд грн, отриманих із держбюджету 2023 року, 1,905 млрд грн становила передоплата за пасажирські вагони згідно з договором поставки від 2023 року, 1,736 млрд грн - постоплата за пасажирські вагони за договором поставки від 2021 року; 538 млн грн - фінансування інфраструктурних проєктів.

Частину коштів також було спрямовано на реконструкцію споруд з електрифікацією ділянки Васильків - Васильків II, Черкаси - ім. Тараса Шевченка; реконструкцію споруд з електрифікацією ділянки Васильків - Васильків II. Тараса Шевченка; реконструкцію залізничної колії на ділянці Держкордон - Мостиська II - Скнилів (м. Львів) з будівництвом нового терміналу на станції Скнилів; будівництво залізничного автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський - Дарниця.