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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця у І кварталі навантажила рекордні 9,4 мільйона тонн зернових

 

АТ «Укрзалізниця» у січні-березні 2024 року навантажило 9,432 млн т зернових, що стало найбільшим показником за останні чотири роки.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, передає Укрінформ з посиланням на Rail.insider.

«За три місяці на залізниці навантажено 9,432 млн т зернових. Порівняно з першим кварталом 2023 року збільшення становить 1,225 млн т, або майже 15%», - йдеться в повідомленні.

Як акцентував Ткачов, показник першого кварталу 2024 року є найкращим за останні чотири роки.

Зокрема у березні було навантажено 3,16 млн т зернових, що на 22,5% перевищує показник березня минулого року. Середньодобове навантаження становило 111,6 тис. т.

За оперативними даними, у березні залізницею перевезено 3,73 млн т зернових в усіх сполученнях. Із них на експорт - 3,24 млн т. При цьому у напрямку портів транспортовано 85%, або 2,75 млн т. Через західні прикордонні переходи передано 15% загальних обсягів, або 488,4 т.

Як повідомлялося, у березні 2024 року залізницею перевезено у всіх видах сполучення рекордні від початку повномасштабного вторгнення 16 млн т вантажів.
 

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