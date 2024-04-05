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NovaPay у червні планує запустити кредитні лінії для МСБ
17:18 05.04.2024 |
Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay має намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ), орієнтовно - у червні, а найближчим часом - випустити кредитні картки, повідомила директорка з продажів компанії Тетяна Віканова.
"Якщо (говорити - ІФ-У) про продукти кредитні, у нас будуть кредитні лінії для підприємців, і зараз, найближчим часом, ми вийдемо з кредитною карткою", - сказала вона на конференції Digital Lending 2024, ініційованій Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) у Києві.
Віканова уточнила, що наразі продукт кредитної лінії для МСБ перебуває на стадії розроблення, його запуск очікується приблизно в червні цього року.
Крім того, директорка з продажів нагадала, що місяць тому NovaPay імплементувала відкриття рахунків для фізосіб-підприємців (ФОП). "Уже чотири тисячі ФОПів відкрили у нас рахунки й активно ними користуються", - прокоментувала Віканова попит на нову послугу.
За її словами, NovaPay має на меті за цей рік залучити щонайменше пів мільйона клієнтів і 50 тис. ФОПів.
"Якщо ми говоримо про стратегію трьох років, то це 3 млн клієнтів в onboarding, це міжнародні платежі через наш мобільний застосунок, це післяплата. І не лише в межах України. І, звичайно, це також посилка в кредит", - поділилася планами компанії Віканова.
NovaPay - заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, минулого року компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.
Кількість транзакцій через NovaPay 2023 року сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник попереднього року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.
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