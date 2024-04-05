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АНАЛІТИКА

Косюк купує лондонську фірму KK & Sons. Це власник логістичної компанії KTL Ukraine

 

Компанія "Миронівський хлібопродукт" (MHP SE) Юрія Косюка, один з найбільших аграрних холдингів України, опосередковано купує логістичну компанію KTL Ukraine. Про це свідчить повідомлення Антимонопольного комітету України.

У четвер, 4 квітня, АМКУ надав MHP SE дозвіл на придбання мажоритарного пакета акцій лондонської компанії KK & Sons Group LTD.

"Надано дозвіл компанії MHP SE (м. Лімасол, Кіпр) на придбання акцій компанії KK & Sons Group LTD (м. Лондон, Сполучене Королівство), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться в повідомленні.

Ця фірма - єдиний власник ТОВ "КТЛ Україна" і низки інших компаній, пов'язаних з одеситами Андрієм Кузьміним, Сергієм Кочергіним та Ігорем Хохловим.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні й експортер цієї продукції в ЄС. За даними компанії, вона займає понад 55% українського ринку виробництва курятини та 35% її споживання. МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 59,7% акцій МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики в Словенії, Сербії, Хорватії й Боснії та Герцеговині (через Perutnina Ptuj).

KTL Ukraine - логістична компанія, яка працює на українському ринку з 2013 року. Займається морськими контейнерними перевезеннями, автомобільними та залізничними перевезеннями, складуванням та перевалкою вантажів, фрахтуванням суден тощо. Входить до турецької мережі Kinay Network (KTL розшифровується як Kınay Transport and Logistics).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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