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Косюк купує лондонську фірму KK & Sons. Це власник логістичної компанії KTL Ukraine
12:55 05.04.2024 |
Компанія "Миронівський хлібопродукт" (MHP SE) Юрія Косюка, один з найбільших аграрних холдингів України, опосередковано купує логістичну компанію KTL Ukraine. Про це свідчить повідомлення Антимонопольного комітету України.
У четвер, 4 квітня, АМКУ надав MHP SE дозвіл на придбання мажоритарного пакета акцій лондонської компанії KK & Sons Group LTD.
"Надано дозвіл компанії MHP SE (м. Лімасол, Кіпр) на придбання акцій компанії KK & Sons Group LTD (м. Лондон, Сполучене Королівство), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться в повідомленні.
Ця фірма - єдиний власник ТОВ "КТЛ Україна" і низки інших компаній, пов'язаних з одеситами Андрієм Кузьміним, Сергієм Кочергіним та Ігорем Хохловим.
Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні й експортер цієї продукції в ЄС. За даними компанії, вона займає понад 55% українського ринку виробництва курятини та 35% її споживання. МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 59,7% акцій МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики в Словенії, Сербії, Хорватії й Боснії та Герцеговині (через Perutnina Ptuj).
KTL Ukraine - логістична компанія, яка працює на українському ринку з 2013 року. Займається морськими контейнерними перевезеннями, автомобільними та залізничними перевезеннями, складуванням та перевалкою вантажів, фрахтуванням суден тощо. Входить до турецької мережі Kinay Network (KTL розшифровується як Kınay Transport and Logistics).
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