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АНАЛІТИКА

ENTSO-E схвалило приєднання «Укренерго» до європейського ITC-механізму з 1 липня

 

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E схвалила приєднання НЕК "Укренерго" до європейського ITC-механізму з компенсації втрат при транзиті е/е з 1 липня 2024 року.

"Я отримав позитивне повідомлення від наших колег з ENTSO-E, які схвалили приєднання "Укренерго" до ITC-механізму з 1 липня. Цей механізм діє в Європі та забезпечує операторам енергосистем прозорий і зрозумілий принцип компенсації витрат за використання міждержавних інтерконекторів при транзиті електроенергії", - зазначив глава компанії Володимир Кудрицький у середу на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, з 1 липня інфраструктурні витрати й технологічні втрати в українській магістральній мережі під час транзиту е/е з європейських країн компенсуватимуть оператори енергосистем ENTSO-E. "Укренерго" також оплачуватиме свою частку за транзит української електрики мережами країн-сусідів.

"Розмір такої компенсації залежатиме від річних обсягів транзитної е/е, яка "пройшла" українською мережею. Чим він більший, тим більші кошти ми зможемо отримати для подальшого розвитку енергетичної інфраструктури", - пояснив CEO.

Як зазначив Кудрицький, приєднання до ITC-механізму стало можливим після того, як український системний оператор набув повноправного членства в ENTSO-E. З січня цього року українські експортери й імпортери отримали рівні умови для торгівлі е/е з країнами ЄС.

"Приєднання "Укренерго" до європейського ITC-механізму назавжди прибрало привід для довготривалих судових суперечок на українському ринку електроенергії щодо того, хто має покривати інфраструктурні витрати при міждержавних обмінах", - написав CEO.

Крім того, НЕК отримає ще одне джерело коштів, які зможе спрямувати на розвиток українських міждержавних ліній електропередачі, додав Кудрицький.

Як повідомлялося, ЕNTSO-E збільшила з 1 грудня 2023 р. дозволену потужність для імпорту е/е з Європи в Україну і Молдову з 1200 МВт до 1700 МВт. Потужність для експорту з України та Молдови в Європу, в зону ЕNTSO-E, з 1 березня 2024 р. становить 550 МВт. За Молдовою обмежень немає.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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