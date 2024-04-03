«Київстар ТБ» запустив фільми та серіали від Amazon з українською озвучкою

Платформа «Київстар ТБ» віднині пропонує відеоконтент від Amazon з українською озвучкою. Завдяки цьому українці можуть легально дивитися фільми та серіали українською мовою, створені на замовлення Amazon Prime.

На платформі з'являться 11 фільмів та 3 серіали. Деякі з них вже доступні для перегляду. Зокрема, нині можна переглянути перший сезон серіалу «Дивовижна місис Мейзл». Усього на глядачів чекає 5 сезонів, які з'являтимуться на платформі поступово.

Також на «Київстар ТБ» можна подивитися такі фільми від Amazon, як драматичне фентезі «Блаженство», романтичний фільм жахів за участі Тімоті Шаламе «Разом з кістками», ромком «Поїздка до Америки-2», бойовик-трилер «7500» та науково-фантастичний бойовик «Війна завтрашнього дня».

Зазначається, що «Київстар ТБ» інвестувала кошти у власну українську озвучку фільмів та серіалів від Amazon, яку здійснює 1+1 Production.

«Українськомовний контент завжди був і залишається пріоритетним для Київстар ТБ. Ми є лідером серед ОТТ-платформ за кількістю контенту, виготовленого в Україні, і намагаємося забезпечувати користувачів якісною озвучкою міжнародного контенту. На Київстар ТБ завжди є щось нове для українського глядача, які б жанри та теми це не були», - прокоментував СЕО «Київстар ТБ» Павло Рибак.

Переглянути фільми та серіали Amazon можна зі смартфону, ноутбуку, планшету або Smart TV. Для цього потрібно завантажити відповідний застосунок та оформити підписку на «Київстар ТБ» за пакетами «Базовий», «Сімейний» або «Преміум HD».