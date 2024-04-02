Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд схвалив законопроєкт про добудову ще двох атомних енергоблоків ХАЕС

 

Кабінет Міністрів на засіданні 2 квітня схвалив законопроєкт про будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт пропонує визначити місце розміщення енергоблоків №3-4 ХАЕС, кількість реакторів, їхній тип і загальну характеристику, призначення енергоблоків для промислового виробництва електричної та теплової енергії, загальні вимоги до проєктування та будівництва цих енергоблоків, ставку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження ХАЕС, під час будівництва енергоблоків №3-4.

"Атомна генерація на сьогодні виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго додали, що будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск - на 15 415 млн кВт*год/рік.

Проєкт реалізуватимуть виключно за рахунок коштів АТ "НАЕК "Енергоатом" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів державного бюджету.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9519  0,07 0,18 39,5181  0,09 0,23
EUR 42,0058  0,06 0,14 42,8669  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3200  0,28 0,72 39,3400  0,26 0,65
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес