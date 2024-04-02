Уряд схвалив законопроєкт про добудову ще двох атомних енергоблоків ХАЕС

Кабінет Міністрів на засіданні 2 квітня схвалив законопроєкт про будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт пропонує визначити місце розміщення енергоблоків №3-4 ХАЕС, кількість реакторів, їхній тип і загальну характеристику, призначення енергоблоків для промислового виробництва електричної та теплової енергії, загальні вимоги до проєктування та будівництва цих енергоблоків, ставку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження ХАЕС, під час будівництва енергоблоків №3-4.

"Атомна генерація на сьогодні виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго додали, що будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск - на 15 415 млн кВт*год/рік.

Проєкт реалізуватимуть виключно за рахунок коштів АТ "НАЕК "Енергоатом" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів державного бюджету.