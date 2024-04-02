Фінансові новини
- |
- 02.04.24
- |
- 23:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Уряд схвалив законопроєкт про добудову ще двох атомних енергоблоків ХАЕС
16:44 02.04.2024 |
Кабінет Міністрів на засіданні 2 квітня схвалив законопроєкт про будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Проєкт пропонує визначити місце розміщення енергоблоків №3-4 ХАЕС, кількість реакторів, їхній тип і загальну характеристику, призначення енергоблоків для промислового виробництва електричної та теплової енергії, загальні вимоги до проєктування та будівництва цих енергоблоків, ставку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження ХАЕС, під час будівництва енергоблоків №3-4.
"Атомна генерація на сьогодні виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
У Міненерго додали, що будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск - на 15 415 млн кВт*год/рік.
Проєкт реалізуватимуть виключно за рахунок коштів АТ "НАЕК "Енергоатом" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів державного бюджету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міжнародний Реєстр збитків: у «Дії» запустили нову опцію для майбутніх репарацій
|В Гаазі запрацював реєстр відшкодування збитків Україні, українці можуть подавати позови
|НАБУ і САП затримали ексрадника ОП, посадовця СБУ Артема Шила
|БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд схвалив законопроєкт про добудову ще двох атомних енергоблоків ХАЕС
|НБУ оприлюднив дані щодо 20 ризикових страхових компаній-лідерів за чистим прибутком за 2023р.
|«Нова пошта» організувала доставку товарів з OLX в Польщу
|Італійська Intesa Sanpaolo докапіталізувала «Правекс Банк» на мільярд
|80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер
|«Фармак» придбав польську фармкомпанію Symphar
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80