НБУ оприлюднив дані щодо 20 ризикових страхових компаній-лідерів за чистим прибутком за 2023р.
Лідерами страхового ринку України з чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи у 2023 році, стали СК "УНІКА" (427,5 млн грн), СК "АРКС" (388,1 млн грн) та СК "ІНГО" ( 232,5 млн. грн), повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
Рейтинг двадцятки ризикових страхових компаній-лідерів України щодо чистого прибутку за 2023 рік. (тис. грн)
Чистий прибуток 2023/2022 Фінрез. до оподаткування. 2023/2022 Податок на прибуток Оплата праці 1 "СК "УНІКА" 427 513,0 +14,8% 571 550,1 +9,6% 144 037,2 347 878,0 2 "СК "АРКС" 388 097,5 -27,8% 527 045,5 -29,7% 138 948,0 426 679,9 3 "СК "ІНГО" 232 539,9 +46,2% 363 494,3 +48,3% 130 954,4 181 525,0 4 СК "Універсальна" 136 377,5 -22,1% 208 805,5 -15,3% 72 428,0 96 860,4 5 "Арсенал страхування" 132 407,0 +44,2% 232 800,0 +42,3% 100 393,0 119 949,0 6 "Колоннейд Україна" 131 394,7 +2,9% 176 482,6 +5,7% 45 087,8 56 843,9 7 "HACK "Оранта" 82 423,3 6,9% 148 175,6 +19,2% 65 752,3 225 530,5 8 "СД "ТАС" 76 177,5 +19,5% 191 924,1 + 2,2 рази 115 746,7 196 120,8 9 СК "Княжа ВІГ" 71 719,4 +83,7% 152 473,4 +81,2% 80 754,0 130 400,1 10 "Експрес страхування" 66 723,2 -38,5% 103 325,2 -29,3% 36 602,0 22 222,2 11 СК "Бусін" 55 217,7 -11,5% 73 355,0 -19,9% 18 137,3 14 657,0 12 СК "ПЗУ Україна" 46 489,0 -2,8 рази 103 752,5 -49,5% 57 263,5 221 035,5 13 "СК "ВУСО" 44 047,9 +2,7 рази 103 907,0 +35,3% 59 859,0 155 276,0 14 "ВіДі-Страхування" 35 946,5 -27,7% 54 362,5 -19,8% 18 416,0 57 825,4 15 "СК "Перша" 26 262,0 +4,7 рази 57 164,0 +2,4 рази 30 902,0 56 690,0 16 СК "Альфа-Гарант" 21 280,0 +70,2 разів 37 576,0 +3,4 рази 16 296,0 12 772,0 17 СК "ІнтерЕкспрес" 20 005,0 +24,5 разів 25 658,0 +11,9 разів 5 653,0 4 526,0 18 "СК"Надійна" 19 882,6 +12,2 разів 28 938,0 +3,2 рази 9 055,0 6 811,0 19 "СК "Гарант та Я" 14 725,0 +6,1 рази 19 632,0 +4,6 раз 4 907,0 2 325,0 20 СК "ЕТС" 12 937,0 +7,3% 24 210,0 +8,2% 11 273,0 22 511,0