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Італійська Intesa Sanpaolo докапіталізувала «Правекс Банк» на мільярд
09:32 02.04.2024 |
Одна з найбільших фінансових груп у Європі італійська Intesa Sanpaolo ухвалила рішення збільшити капітал української "дочки" "Правекс Банк" на 1,1 млрд грн за рахунок додаткових внесків акціонера.
Про це повідомляє пресслужба українського банку.
Зазначається, що збільшення капіталу є додатковою підтримкою для забезпечення фінансової стійкості та підвищення рівня капіталу "Правекс Банк".
"Стратегічне рішення акціонера матиме суттєвий позитивний вплив на нормативи капіталу "Правекс Банку", підтримуючи ліквідність, фінансову стабільність та надійність установи для усіх зацікавлених сторін. І також це посилить здатність протистояти ризикам, на які наражається банк та його клієнти в умовах повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
"Правекс Банк" засновано у 1992 році. Єдиним його акціонером із червня 2008 року є Intesa Sanpaolo S.p.A. (Італія).
За даними НБУ, станом на 1 лютого 2024 року за розміром загальних активів банк посідав 27 місце серед 63 банків, що діяли в країні.
На початку січня цього року Нацбанк повідомив про потребу докапіталізації державного "Укрексімбанку", "Правекс Банку" та МТБ Банку сумарно в 10 млрд грн за підсумками оцінки їхньої стійкості на найближчі три роки за базовим макроекономічним сценарієм.
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