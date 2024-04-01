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80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер
09:31 01.04.2024 |
Унаслідок ударів РФ по енергосистемі України в березні пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК, доступної до наймасштабнішої атаки на енергосистему 22 березня, повідомив його виконавчий директор Дмитро Сахарук.
"Учора (29 березня) була друга за масштабом атака на наші об'єкти, наймасштабніша сталася 22 березня. Наслідки цих двох атак "результативні" в лапках. Пошкоджено дуже багато об'єктів генерації та розподілу. У нас 5 із 6 ТЕС пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково", - сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Сахарук зазначив, що протягом березня РФ завдала понад десять атак на об'єкти ДТЕК.
Як повідомлялося, у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив, що Зміївська ТЕС компанії на Харківщині повністю зруйнована атаками РФ, її в перспективі відновлюватимуть, але терміни і вартість цього відновлення поки що невідомі.
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