Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

 

Унаслідок ударів РФ по енергосистемі України в березні пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК, доступної до наймасштабнішої атаки на енергосистему 22 березня, повідомив його виконавчий директор Дмитро Сахарук.

"Учора (29 березня) була друга за масштабом атака на наші об'єкти, наймасштабніша сталася 22 березня. Наслідки цих двох атак "результативні" в лапках. Пошкоджено дуже багато об'єктів генерації та розподілу. У нас 5 із 6 ТЕС пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково", - сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Сахарук зазначив, що протягом березня РФ завдала понад десять атак на об'єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив, що Зміївська ТЕС компанії на Харківщині повністю зруйнована атаками РФ, її в перспективі відновлюватимуть, але терміни і вартість цього відновлення поки що невідомі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9974
  0,2240
 0,57
EUR
 1
 42,1601
  0,2069
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8808  0,08 0,20 39,4284  0,07 0,19
EUR 42,0648  0,07 0,17 42,8776  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0400  0,01 0,03 39,0850  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес