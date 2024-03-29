Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Фармак» придбав польську фармкомпанію Symphar

14:22 29.03.2024 |

Новини компаній

 

Міжнародний офіс української фармацевтичної компанії "Фармак" успішно завершив придбання польської фармацевтичної компанії Symphar, ставши власником її 100%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Придбання Symphar є частиною реалізації стратегії міжнародної експансії "Фармак 2.0.: Від успіху локального до успіху глобального". Угода стала наступним кроком після придбань фармкомпаній торік у Чехії та Словаччині.

"Вона збільшує частку ринку "Фармак" та зміцнює позицію у сегментах діабетології, нервової системи та жіночого здоров'я в ЄС", - зазначили в "Фармак".

У компанії додали, що угода є результатом ретельної підготовки та оцінки різних варіантів на польському ринку. Придбаний бізнес повністю відповідає вимогам законодавства та високим етичним і корпоративним стандартам "Фармак". Закриття відбулося після виконання умов угоди та відповідних регуляторних процедур.

Symphar - польська фармацевтична маркетингова компанія з офісом у Варшаві, яка працює з понад 50 продуктами у галузях діабетології, гінекології, психіатрії та неврології. У 2023 році Symphar досягла доходу у понад 22 млн євро в результаті тривалого періоду стабільного та прибуткового зростання. Команда Symphar налічує 90 осіб.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9582  0,03 0,08 39,5025  0,05 0,12
EUR 42,1375  0,11 0,27 42,9400  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0300  0,10 0,27 39,0550  0,10 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес