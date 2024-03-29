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«Укрзалізниця» запустила другий етап Dnipro City Express
12:21 29.03.2024 |
"Укрзалізниця" з 29 березня запустила другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за напрямком Кам'янське - Дніпро - Синельникове.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
На першому етапі проєкту у грудні 2023 року електропоїзди вирушили за маршрутом Дніпро - Кам'янське - Дніпро.
"На другому етапі додаємо більше зручних сполучень агломерації Дніпра - з 29 березня модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське - Дніпро - Синельникове", - йдеться у повідомленні.
Поїзди зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних станціях.
Тож відтепер, крім рейсів з Камʼянського до Дніпра, впродовж дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться чотири рейси, два - зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, три - у напрямку Дніпро - Синельникове та 5 - у зворотному напрямку.
Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникова о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14, і з Синельникова до Дніпра о 05:49.
В "Укрзалізниці" наголосили, що на маршруті курсують відновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів та портами Type-C/USB для зарядки гаджетів.
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