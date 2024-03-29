«Укрнафтобуріння» й АРМА закликають Раду та РНБО вирішити ситуацію із Сахалінським родовищем

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", яке раніше було відчужене у Ігоря Коломойського та передано в управління "Укрнафті", закликає Раду нацбезпеки та оборони та Верховну Раду дозволити видачу спецдозволу на роботу на Сахалінському родовищі на підставі договору про управління з АРМА.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відповідний договір про управління був підписаний у травні 2023 року. Згідно з ним, 90% від чистого прибутку "Укрнафтобуріння" перераховується держбюджету.

Водночас рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду спецдозвіл підприємства на користування надрами було анульовано, а Верховний суд відмовив у касаційному оскарженні цього рішення.

"Оскільки анулювання спецдозволу призвело до зупинки видобутку природного газу з грудня 2023 року, держава щорічно втрачатиме майже 500 млн кубометрів газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів, а жителі Харківської області можуть залишитися без газопостачання в воєнний час", - наголосили в компанії.

Тож, "Укрнафтобуріння" закликає РНБО та народних депутатів втрутитися у ситуацію. Для цього підприємство пропонує законодавчо дозволити видачу спецдозволу на роботу на Сахалінському родовищі без проведення аукціону - на підставі договору про управління, укладеного з АРМА.

"Це рішення дозволить гарантувати надходження до державного бюджету близько 10 млрд грн щороку, що стане вагомим вкладом в обороноздатність країни", - наголосили в пресслужбі.

Із аналогічним закликом до РНБО та парламенту також звернулося АРМА.

"Національне агентство вважає, що анулювання спецдозволу, позбавлення громадян можливості користування природним газом та можливість продажу такого спецдозволу під час війни є злочинами проти держави", - наголосили у відомстві.

Чому "Укрнафтобуріння" зупинило видобуток газу?

Компанія "Укрнафтобуріння", яку раніше передали в управління "Укрнафті", з 1 грудня 2023 року зупинило видобуток на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі. Підставою для цього стала постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою був анульований виданий компанії у 2019 році спеціальний дозвіл на користування надрами.

В компанії оцінювали втрати від зупинки видобутку у близько 500 млн кубометрів природного газу на рік.

За даними Forbes, після цього Держгеонадра могли б оголосити відкритий аукціон на видобуток на Сахалінському родовищі або передати частину родовища власнику ліцензій на суміжні ділянки - компаніям Миколи Злочевського.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств - ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" - в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов'язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році - до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.