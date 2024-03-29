Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрнафтобуріння» й АРМА закликають Раду та РНБО вирішити ситуацію із Сахалінським родовищем

 

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", яке раніше було відчужене у Ігоря Коломойського та передано в управління "Укрнафті", закликає Раду нацбезпеки та оборони та Верховну Раду дозволити видачу спецдозволу на роботу на Сахалінському родовищі на підставі договору про управління з АРМА.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відповідний договір про управління був підписаний у травні 2023 року. Згідно з ним, 90% від чистого прибутку "Укрнафтобуріння" перераховується держбюджету.

Водночас рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду спецдозвіл підприємства на користування надрами було анульовано, а Верховний суд відмовив у касаційному оскарженні цього рішення.

"Оскільки анулювання спецдозволу призвело до зупинки видобутку природного газу з грудня 2023 року, держава щорічно втрачатиме майже 500 млн кубометрів газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів, а жителі Харківської області можуть залишитися без газопостачання в воєнний час", - наголосили в компанії.

Тож, "Укрнафтобуріння" закликає РНБО та народних депутатів втрутитися у ситуацію. Для цього підприємство пропонує законодавчо дозволити видачу спецдозволу на роботу на Сахалінському родовищі без проведення аукціону - на підставі договору про управління, укладеного з АРМА.

"Це рішення дозволить гарантувати надходження до державного бюджету близько 10 млрд грн щороку, що стане вагомим вкладом в обороноздатність країни", - наголосили в пресслужбі.

Із аналогічним закликом до РНБО та парламенту також звернулося АРМА.

"Національне агентство вважає, що анулювання спецдозволу, позбавлення громадян можливості користування природним газом та можливість продажу такого спецдозволу під час війни є злочинами проти держави", - наголосили у відомстві.

Чому "Укрнафтобуріння" зупинило видобуток газу?

Компанія "Укрнафтобуріння", яку раніше передали в управління "Укрнафті", з 1 грудня 2023 року зупинило видобуток на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі. Підставою для цього стала постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою був анульований виданий компанії у 2019 році спеціальний дозвіл на користування надрами.

В компанії оцінювали втрати від зупинки видобутку у близько 500 млн кубометрів природного газу на рік.

За даними Forbes, після цього Держгеонадра могли б оголосити відкритий аукціон на видобуток на Сахалінському родовищі або передати частину родовища власнику ліцензій на суміжні ділянки - компаніям Миколи Злочевського.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств - ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" - в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов'язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році - до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9582  0,03 0,08 39,5025  0,05 0,12
EUR 42,1375  0,11 0,27 42,9400  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0300  0,10 0,27 39,0550  0,10 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес