Укрнафта почала бурити нову нафтову свердловину. Збільшить місячний видобуток на 20%





Укрнафта почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі у західному регіоні України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт - 22,6 тонни нафти на добу.

Будівництво свердловини виконує підрядник - компанія "Навігатор комплект". Вона перемогла у тендері на онлайн-платформі закупівель Prozorro. Загалом підрядник пробурить три свердловини.

У лютому 2024 року Укрнафта видобула 110 300 тонн нафти, що фактично відповідає показникам лютого попереднього року (110 200 тонн). У 2023 році Укрнафта видобула 1,41 млн тонн нафти.

До 2027 року компанія планує пробурити та ввести в експлуатацію загалом до 160 нових свердловин та бічних стволів.

Укрнафта перейшла в листопаді 2022 року під контроль Міністерства оборони разом із чотирма іншими стратегічними підприємствами України: Укртатнафтою, АвтоКрАЗом, Мотор Січчю та Запоріжтрансформатором.

Після цього Укрнафту та Укртатнафту очолив Сергій Корецький, колишній генеральний директор мережі заправок WOG. Загальні збори акціонерів Укрнафти повністю розпустили правління компанії та залишили Корецького її єдиним директором.

Раніше Укрнафта та Укртатнафта були серцем енергетичної бізнес-імперії неформальної групи Приват, що належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.