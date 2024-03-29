НБУ оштрафував банк Тігіпка та дві фінансові компанії на 270 тисяч

Національний банк України оштрафував АТ "Таскомбанк", ТОВ "Фінансова компанія "Ап.Мі Фінанс" та ТОВ "Фінансова компанія "Герц".

Як ідеться в повідомленні НБУ, штраф накладено на:

* АТ "Таскомбанк" (ЄДРПОУ 09806443) - за надання регулятору даних статистичної звітності з порушенням порядку їх формування, що призвело до неодноразового протягом шести місяців надання даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими.

Сума штрафу становить 170 тис. грн.

* ТОВ "ФК "Ап.Мі Фінанс" (ЄДРПОУ 40461899) - за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за грудень 2023 року.

Сума штрафу - 51 тис. грн.

* ТОВ "ФК "Герц" (ЄДРПОУ 39763909) - за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за січень 2024 року.

Сума штрафу - 51 тис. грн.

Рішення про застосування заходу впливу до установ ухвалені за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури й набрали чинності з 25 березня 2024 року.

Сплатити штрафи вищезазначені товариства зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора. Джерело: https://biz.censor.net/n3481241