ЄК надасть ще EUR10 млн гарантій для покриття ризиків за новими кредитами Кредобанку

Європейська Комісія у співпраці з польським банком розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) надасть ще EUR10 млн гарантій Кредобанку (Львів) для часткового покриття - до 90% - ризиків кредитування українського бізнесу, дислокованого на деокупованих територіях або поблизу зони бойових дій, повідомляє прес-служба банку в четвер.

"Додаткові 10 млн євро збільшать удвічі - до 20 млн євро - можливості надання Кредобанком кредитів для фірм, які працюють в Україні, і нададуть змогу продовжити фінансування мікро-, малих і середніх підприємств - передусім тих, що працюють на територіях підвищеного ризику, тобто на звільнених від окупації територіях і в районах поблизу зони активних бойових дій", - ідеться в релізі.

Зазначається, що сума гарантії ЄК зберігатиметься на спеціальному рахунку в BGK, а кошти з нього використовуватимуться для відшкодування втрат за проблемними кредитами Кредобанку.

"Відновлення та економічне зростання вимагають сильного приватного сектора. ЄС зміцнює своє партнерство з BGK і Кредобанком, щоб надати підтримку українським підприємствам у найбільш вразливих регіонах країни. Ми продовжимо допомагати українським підприємцям і сприяти мобілізації приватного капіталу для підтримки української економіки", - процитовано слова посла ЄС в Україні Катаріни Матернової.

Як нагадали у пресслужбі банку, BGK та Кредобанк розпочали співпрацю в рамках гарантій Європейського Союзу в січні 2023 року. Протягом минулого року завдяки отриманим гарантіям на EUR100 млн банк виділив понад EUR12 млн додаткового фінансування майже 100 підприємствам, що посприяло збереженню близько чотирьох тисяч робочих місць.

"Переважна більшість - 83% - фінансування надійшло на підприємства з "жовтої" та "червоної" зон, тобто територій підвищеного ризику. Кредитну підтримку отримали переважно підприємства, що працюють у сільськогосподарському, промисловому та агропродовольчому секторах", - ідеться в релізі.

Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 лютого 2024 року за розміром загальних активів Кредобанк посідав 14-те місце (56,23 млрд грн) серед 63 банків у країні.

