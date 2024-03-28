Укроборонпром оновлює систему закупівель

АТ «Українська оборонна промисловість» повертає значну частину тендерів на Prozorro і робить акцент на централізованих закупівлях.

Про це під час публічного обговорення результатів впровадження реформи корпоративного управління підприємств ОПК повідомив директор департаменту із закупівель товариства Роман Аврамов.

«З моменту перетворення концерту на акціонерне товариство ми почали активно повертати закупівлі на Prozorro. За цей час вже здійснено понад 700 тендерних процедур на 2,8 млрд грн», - сказав Аврамов.

Наразі УОП визначив 23 категорії товарів, закупівля яких в обов'язковому порядку відбуватиметься через платформу Prozorro. Серед них - паливно-мастильні матеріали, спецодяг, канцелярія, комп'ютерна техніка, будівельні матеріали, верстати.

«Саме закупівлі верстатів та обладнання ми приділяємо найбільше уваги. Для цієї категорії товарів ми запланували запровадити єдину комплексну конкурсну документацію - типовий договір та єдині кваліфікаційні вимоги, що дозволить покращити та пришвидшити ці процедури. Наразі пропрацьовуємо її з нашими підприємствами-постачальниками, щоб не було надмірних умов», - зазначив представник товариства.

Ще однією зміною в системі тендерів УОП стало повернення практики централізованих закупівель безпосередньо товариством. За словами Аврамова, такий формат для постачальників є найбільш цікавим, оскільки дозволяє укладати контракти одразу на більші обсяги продукції. Для товариства централізовані закупівлі дають змогу заощадити кошти, зокрема, завдяки більшій кількості учасників, які приходять на такі тендери.

«Саме УОП провів тендерів на 1,5 млрд грн, нам вдалося заощадити на централізованих закупівлях більше 60 млн грн. Найбільша сума - 50 млн грн, була зекономлена на централізованому тендері із закупівлі електроенергії. В середньому на такі торги приходять 5 учасників, тоді як на тендери від підприємств - 2,5. Це свідчить про те, що централізація закупівель набагато цікавіша для постачальників», - зазначив Аврамов.

Загалом у найближчі два роки Укроборонпром планує вдосконалити всю систему закупівель, для чого розробив відповідну стратегію. Вона розрахована на два роки і має на меті удосконалити запроваджені механізми, запустити новий порядок закупівель, скоротити строки відповідних процедур тощо.

Як повідомлялося, АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній концерн "Укроборонпром") під час спільної закупівлі електроенергії для своїх підприємств зекономило майже 50 млн грн.