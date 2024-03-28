На Бурштинській і Ладижинській ТЕС внаслідок ударів постраждали всі енергоблоки

На теплових електростанціях ДТЕК в Івано-Франківській та Вінницькій областях внаслідок російських ударів постраждали усі енергоблоки, розказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Економічній правді.

"22 березня відбувся найбільший обстріл з початку війни. Дуже багато руйнувань в енергетиці, насамперед постраждала генерація. Ми втратили 50% встановленої потужності. Постраждали дві наші станції: Бурштинська і Ладижинська. У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі - на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%", - сказав він.

За його словами, на відновлення енергоблоків знадобиться не один місяць, а можливо, й не один рік.

"Поступово будемо відновлювати. Після дефектації стане зрозуміло, якого обладнання не вистачає. Зараз критично необхідні трансформатори. Нам потрібно близько десяти одиниць. Зараз є запаси певного обладнання, але його нема куди ставити через дуже великі руйнації. У деяких випадках потрібно будувати блоки майже з нуля", - сказав топменеджер.

За попередньою оцінкою, лише великого обладнання зруйновано на близько $200 млн. Ще майже $80-100 млн коштуватимуть відновлювальні роботи.

"Масштаб руйнувань колосальний, тому без підтримки міжнародних донорів компаніям не відновитися", - сказав Сахарук.