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Укроборонпром вже корпоратизував 34 свої підприємства
10:52 28.03.2024 |
У складі АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП) у межах реформування вітчизняного ОПК на акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю перетворено вже 34 підприємства.
Про це під час публічного обговорення результатів впровадження реформи корпоративного управління підприємств ОПК повідомив начальник управління з корпоратизації товариства Антон Савченко.
«В Укроборонпромі корпоратизовані понад 30 підприємств, якщо говорити точно - то 34, і ми очікуємо у найближчий час, що ще кілька підприємств стануть акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю», - сказав Савченко.
Він також зазначив, що паралельно з процесами по створенню товариств відбуваються прозорі конкурси на призначення керівників корпоратизованих підприємств. На сьогоднішній день обрано та призначено вже 19 таких керівників.
«Наразі на цих підприємствах триває процес приведення роботи у відповідність до законів про акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю. Зокрема, розпочалася реєстрація нерухомого і рухомого майна, яке було інвентаризоване», - розповів представник УОП.
Наступним кроком в межах реформування системи корпоративного управління АТ «Українська оборонна промисловість» вже у 2024 році стане розбудова мережі уповноважених з антикорупційної діяльності на підприємствах, оформлення майна і побудова оновленої корпоративної структури науково-виробничих галузей в оборонно-промисловому комплексі.
Як повідомлялося, 29 червня 2023 року державний концерт «Укроборонпром» перетворено на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». За словами генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» Германа Сметаніна, після завершення реєстрації загальна кількість корпоратизованих підприємств становитиме 38 компаній.
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