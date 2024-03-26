Укрнафтобуріння просить суд скасувати рішення про анулювання спецдозволу на Сахалінське родовище

ПрАТ "Укрнафтобуріння" завляє про нові обставини, які дозволяють Шостому апеляційному адміністративному суду скасувати рішення, яке зупинило видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрнафтобуріння.

"Держгеонадра, яке у 2023 році звернулося до Київського окружного адміністративного суду із заявою про поворот рішення Окружного адміністративного суду від 2009 року, обґрунтувало значний пропуск звернення до суду листом Державного бюро розслідувань (ДБР), яке за їхніми твердженнями вимагало, щоб Держгеонадра анулювали спецдозвіл Укрнафтобуріння. Проте у лютому 2024 року інформаційна агенція NADRA.INFO опублікувала статтю під назвою "ДБР не просило зупиняти Сахалінське родовище і розслідує службову недбалість Держгеонадр", - йдеться у повідомленні.

Зідно з повідомленням, журналісти виявили, що подання заяви про скасування спецдозволу на видобування газу підприємству, що є підконтрольним державі, було виключно ініціативою службових осіб Держгеонадр. Зазначається, що це є підставою для перегляду постанови апеляційного суду, через яку було зупинено видобуток на Сахалінському родовищі.

"З огляду на це, «Укрнафтобуріння» звернулося з відповідною заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Шостого апеляційного адміністративного суду і просить переглянути справу, скасувати цю постанову, а подану у 2023 році заяву Держгеонадра залишити без розгляду", - наголосили в Укрнафтобурінні.

Повідомляється, що через зупинку видобутку газу на Сахалінському родовищі держава щороку втрачатиме майже 500 млн куб м газу та близько 10 млрд грн надходжень до держбюджету, це, зокрема, дивіденди, рента, ПДВ та податок на прибуток.

Як повідомлялося, Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заявку ПрАТ "Укрнафтобуріння" про видачу нового спеціального дозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Шостий апеляційний адміністративний суд 28 листопада анулював спецдозвіл на користування надрами № 6349 від 10 липня 2019 року, згідно з яким ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» проводить свою діяльність. З 1 грудня видобуток на Сахалінському родовищі зупинений. ПрАТ "Укрнафтобуріння" подало у Верховний суд касаційну скаргу щодо анулювання дозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Після зупинення газовидобутку на Сахалінському родовищі Україна щомісяця втрачає в середньому 47,3 млн кубометрів газу.