«Укренерго» втратила орієнтовно до EUR100 млн від останніх ударів РФ по енергосистемі – глава компанії

Збитки НЕК "Укренерго" від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягають EUR90-100 млн, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде предʼявлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше EUR90-100 млн, якщо говорити лише про високовольтне обладнання "Укренерго", - написав Кудрицький у своєму Facebook 24 березня.

При цьому він зазначив, що енергетика готувалися до ударів: формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал.

Крім того, за його словами, дуже важливу роль зіграли інженерні укріплення на обʼєктах "Укренерго", які облаштовувалися спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення.

"Попередньо - без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами", - зазначив глава НЕК.

Він додав, що в регіонах, які зазнали найбільших пошкоджень, ліквідацією наслідків атак та відновленням займається 10 мобільних ремонтних бригад, фахівців експлуатаційного персоналу підстанцій і ліній, підрядні організації.

За його словами, "Укренерго" до кінця дня планує завершити відновлювальні роботи на найбільш пошкоджених об'єктах в західних, південних та центральних областях і зняти протягом наступних кількох днів залишкові обмеження енергопостачання, які все ще є в деяких регіонах.

"Складна ситуація залишається в трьох областях. У Харківській області ми разом з фахівцями обленерго знайшли нестандартні технічні рішення, як заживити місто і регіон і дати більше потужності. Її все ще не вистачає, тож мусимо розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами за певним графіком. Зараз максимально зосереджені на нарощуванні наших можливостей тут", - описав ситуацію керівник "Укренерго".

Подекуди діють застосовані диспетчерським центром "Укренерго" обмеження енергопостачання в Одеській та Дніпропетровській областях, в останній, зокрема, через масовану атаку шахедами цієі ночі.

Кудрицький пояснив, що це вимушений захід, необхідний для стабілізації ситуації в регіоні, і це може зайняти декілька днів.

"В регіонах, де поступово повертається енергоживлення, дуже важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання та не вмикати всі електроприлади одразу. Це допоможе не створювати надмірне навантаження на енергосистему, яка все ще відновлюється після масованих атак. Відповідно, наші ремонтні бригади зможуть зробити свою роботу швидше", - закликав споживачів СЕО "Укренерго".

Як повідомляла Енергореформа, РФ здійснила 22 березня наймасованішу атаку на енергосисему, влучивши, зокрема, кількома ракетами в ДніпроГЕС, пошкодивши ТЕС, ПС, магістральні та розподільні мережі. Майже в половині областей України 22 березня довелося обмежувати постачання електрики.