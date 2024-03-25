«Нафтогаз»: Внаслідок атаки РФ є влучання в ПСГ

Під час ракетного удару Росії у неділю, 24 березня, відбулося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу на заході України. Також було пошкоджене технологічне обладнання, про що повідомив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Внаслідок вранішньої ворожої атаки на заході України сталося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу "Укртрансгаз - Оператор газосховищ України" і було пошкоджене технологічне обладнання", - повідомив він у дописі у Facebook у неділю.

За його словами, наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків згідно зі сценаріями плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

За словами очільника "Нафтогазу", критичних наслідків для забезпечення роботи підземних сховищ газу немає, адже блакитне паливо розташовано на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте Україна має достатньо резервних потужностей, додав Чернишов.

"Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх задіяних служб", - запевнив він.

Нагадаємо, що у ніч на 24 березня російські війська вкотре здійснили масштабну комбіновану повітряну атаку по території України із застосуванням крилатих ракет та ударних дронів типу "Shahed". У Львівські області ракетами і дронами був атакований об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа.

Згодом, між 9 і 10 годинами ранку неділі, російські війська завдали повторного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області, який вже атакували вночі. Цього разу росіяни атакували аеробалістичними ракетами "Кинджал".