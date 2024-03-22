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Укрнафта вперше за 14 років отримала нову ліцензію на видобування
16:54 22.03.2024 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
"Йдеться про 56,5 кв. км технологічних площ на північному сході України. Продавцем спецдозволу виступила інша державна компанія - дочірнє підприємство "Чернігівнафтогазгеологія", - написав він у Facebook.
Завдяки новій ліцензії Укрнафта отримає приріст загальних запасів на 1,01 млрд кубометрів природного газу та 100 000 тонн нафти.
Про угоду вперше стало відомо в січні, а закрили її ще у грудні 2023 року. Корецький повідомив про неї лише зараз, після того, як компанія отримала бланк нового спецдозволу від Держгеонадр.
Голова правління НАК Надра України Тарас Кузьмич у коментарі профільному виданню NADRA.INFO казав, що Чернігівнафтогазгеологія продала Укрнафті спеціальний дозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою покладів газу природного, нафти і конденсату Тунівської зони структур (включно з Котлівською структурою) в Сумській області.
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